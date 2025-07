Jasny komunikat WTA, chodzi o Igę Świątek. Przekaz poszedł w świat

Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu wygrała w dwóch setach z Ludmiłą Samsonową i zameldowała się w półfinale wielkoszlemowego turnieju. Zwycięstwu Polki przyjrzała się WTA, która zakomunikowała wprost - tenisistka z Raszyna gra coraz lepiej na kortach trawiastych, ale jej zwycięstwo w Londynie byłoby "wielką ironią". A to nie wszystko, co do powiedzenia na temat 24-latki ma organizacja zarządzająca kobiecym tenisem.