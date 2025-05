Jasmine Paolini zapytana o sytuację Igi Świątek. "Zadziwia mnie to"

W ostatnich tygodniach Polka zaliczyła bolesny spadek w rankingu WTA. Po nieudanym występie w Rzymie, gdzie już w trzeciej rundzie pokonana została przez Danielle Collins, Świątek wyprzedzona została przez Amerykanki Coco Gauff i Jessikę Pegulę . To jednak jeszcze nie koniec. Jeśli bowiem we Włoszech po końcowe trofeum sięgnie Jasmine Paolini , ona również wyprzedzi raszyniankę w zestawieniu najlepszych singlistek świata. Wpłynie to także na rozstawienie Świątek w turnieju Rolanda Garrosa.

Jasmine Paolini o sytuacji Igi Świątek. "Tenis taki jest"

"Nieobecność (w finale - przyp. red.), która zadziwia mnie najbardziej, być może ze względu na to, jak poszło w ostatnich sezonach, to nieobecność Igi, ponieważ tutaj wygrała trzy razy. Jest niesamowitą zawodniczką, zmierzyłam się z nią w zeszłym roku na turnieju Rolanda Garrosa. Z jednej strony oczywiście mnie to zadziwia, ale tenis jest taki, co tydzień, co roku musisz się potwierdzać, nie jest łatwo pozostać na tych poziomach. Na pewno wróci do Rzymu i ponownie wygra ten turniej" - oznajmiła Włoszka.