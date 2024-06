Jasmine Paolini zapowiedziała, jak rozpocznie "polski finał" z Igą Świątek

- Próbuję mówić po polsku, ale nie jest to łatwe. Jestem trochę nieśmiała, bo nie czuję się w tym zbyt pewnie, ale oczywiście, kiedy ją widzę, to gratuluję tytułu, który może zdobyć. Ona to samo. Pogratulowała mi po Dubaju. Życzy mi powodzenia po meczach, kiedy spotykamy się w szatni. Więc tak, próbuję mówić po polsku, ale nie jest to dla mnie łatwe, niemniej tak, mamy ze sobą kontakt

~ rozwiała wątpliwości finalistka.