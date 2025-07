Janowicz nie wytrzymał. Naprawdę powiedział to o Świątek. "Grała ze słabszymi"

Iga Świątek zaskoczyła wszystkich kibiców i 12 lipca sięgnęła po swój pierwszy w karierze tytuł Wimbledonu. W drodze do finału wyeliminowała Polinę Kudermietową, Caty McNally (z nią przegrała jedynego seta w turnieju), Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencic. W spotkaniu o trofeum rozbiła Amandę Anisimovą, nie oddając jej choćby gema. Z jednej strony "rowerek" w tak ważnym meczu to wielkie osiągnięcie, z drugiej niektórzy podkreślają zapaść mentalną Amerykanki już po pierwszej utracie serwisu.

- Nie powiedziałbym, że gra dobrze na trawie, bo tak naprawdę nie miała ani jednego poważniejszego egzaminu na Wimbledonie. Grała z dziewczynami dużo słabszymi tenisowo, nie grała tak naprawdę z żadną dziewczyną, która by mogła jej sprawić kłopoty na trawie. To były dziewczyny, które tak naprawdę uczą się trawy albo grają na niej słabo. Po prostu drabinka otworzyła się Idze i Iga fantastycznie to wykorzystała - powiedział.