Barbora Krejcikova pokonała Igę Świątek. Jak najłatwiej jest "zranić" Polkę?

Sama Iga Świątek po turnieju w Dubaju odniosła się w mediach społecznościowych do wysokich oczekiwań, jakie mają wobec niej fani. "Rzadko czytam o sobie w internecie, ale tym razem to zrobiłam. Widziałam, że wielu z was miało wyższe oczekiwania co do mojej dyspozycji tego dnia. Mogę tylko powiedzieć, że jestem po prostu człowiekiem, nie robotem. Człowiekiem, który ma za sobą dwa udane tygodnie na korcie" - napisała polska tenisistka .