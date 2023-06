Jak ona to robi? Nowy wielki wyczyn Świątek, a na horyzoncie już następny

Iga Świątek jeszcze w poniedziałek rozpocznie sezon rozgrywek na trawie pierwszym występem w niemieckim Bad Homburg . Choć fani raszynianki w ten akurat dzień oczekują bez wątpienia przede wszystkim pozytywnych informacji po jej starciu z Tatjaną Marią, to powinni też szczególnie zwrócić uwagę na... najnowszy ranking WTA .

22-latka jest oczywiście niezmiennie jego liderką - na swoim koncie ma 8940 punktów, co sprawia, że wyprzedza o dokładnie 874 "oczka" drugą w zestawieniu Arynę Sabalenkę , która ma co prawda spory apetyt na zastąpienie Polki, ale... ostatnio jest jednak chyba raczej nieco pod formą. W tym miejscu warto się na moment zatrzymać i zwrócić uwagę na jeszcze kilka aspektów.

Iga Świątek: Daję sobie czas, by nauczyć się grać na trawie

Ranking WTA. Iga Świątek pnie się wciąż w górę w zestawieniu "jedynek"

Otóż Świątek 26 czerwca rozpoczęła swój 65. tydzień w roli najlepszej rakiety świata - to zaś oznacza, że pod tym względem przegoniła już wszystkie aktywne tenisistki. Druga w tabeli, patrząc na aspekt aktywności, jest Simona Halep, która swego czasu uzbierała przy swoim nazwisku 64 tygodnie.

Mało jednak tego - jeśli nie wydarzy się katastrofa, to raszynianka powinna niebawem wejść z przytupem do najlepszej dziesiątki wszech czasów jeśli mowa o tenisistkach najdłużej okupujących sam szczyt rankingu. Najbliżej niej jest pod tym względem jest Caroline Wozniacki (71 tygodni). Rekordzistką jest zaś Steffi Graff (377 tygodni). Świątek ma przy tym pewność, że przynajmniej do końca Wimbledonu nikt jej nie strąci z tronu.