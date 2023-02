Jak ona gra! Iga Świątek bez problemu awansuje do ćwierćfinału w WTA 1000 w Dubaju

6:0, 6:1, 6:0, 6:1, 6:3, 6:0, 6:1, 6:1, 6:1, 6:0 - to wyniki setów z ostatnich pięciu meczów Igi Świątek, w których pokonała: Danielle Collins, Weronikę Kudermietową, Jessikę Pegulę, Leylah Fernandez i dziś Ludmiłę Samsonową. Nie ma mowy o przypadku. Polka osiągnęła regularność o jakiej zawsze marzyła. Zanosi się na to, że zmierza do kolejnego finału w swej karierze.