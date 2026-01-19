"Ja tutaj nie pasuję". Świątek zwróciła się do trenera, sceny w Australii

- Byłam trochę zardzewiała na początku. Chinka wykorzystała swoje okazje. Byłam jednak pewna, że ciężką pracą odrobię straty. W tym spotkaniu miałam sporo wzlotów i upadków. Wiem na czym mogę się skoncentrować - mówiła Iga Świątek prosto z kortu, tuż po wygranej z Yue Yuan.

Szczególnie w pierwszym secie Chinka napsuła Polce krwi. Przez moment prowadziła już z drugą rakietą świata 5:3. Na szczęście Raszynianka zdołała odwrócić losy tej partii, doprowadzając do tie-breaka. W nim ograła rywalkę 7:5, po czym przystąpiła do drugiego seta, w którym postawiła "kropkę nad i". 24-latka wygrała 7:6 (5), 6:3, dzięki czemu w drugiej rundzie zmierzy się z Marie Bouzkovą.

Świątek przyleciała do Australii i wypaliła: Ja tutaj nie pasuję. Potem nastąpił przełom

Niedługo przed pierwszym meczem w Australian Open na kanale "Tennis Insider Club" pojawiła się dwudziestominutowa rozmowa z polską tenisistką. Na początku Świątek opowiadała, jak ważnym elementem w jej nastoletnim życiu była szkoła. Zawsze chciała mieć alternatywę, gdyby w karierze sportowej coś poszło nie tak.

Chwilę później wiceliderka rankingu zaczęła mówić o swoim pierwszym sezonie w tourze WTA, który rozpoczęła od eliminacji w Auckland. Wówczas Polka pokonała Australijkę Elys Venturę, a następnie uporała się z Claire Liu w trzech setach. Na ostatnim etapie eliminacji lepsza okazała się Jana Cepelova.

We wspomnianym wywiadzie 24-latka wspominała tamte czasy, które nie należały do najłatwiejszych.

Pamiętam pierwszy turniej, który grałam w Auckland. No cóż, dosłownie powiedziałam swojemu trenerowi: ja tutaj nie pasuję. Wróćmy do ITF-ów i całej reszty

- Ale pojechałam na Australian Open. Udało mi się przejść kwalifikację i dojść do drugiej rundy, a następnie do czwartej Roland Garros. Chyba więc nie mogę powiedzieć, że było mi bardzo ciężko, ale każdy ma wątpliwości. Nawet jeśli ktoś mówi, że od początku był pewny siebie, to chyba nie jest to w stu procentach prawda (...) Naprawdę szybko udało mi się przejść przez każdy etap - uzupełniła. We wspomnianej drugiej rundzie Australian Open 2019 Polka przegrała z Włoszką Camilą Giorgi 2:6, 0:6.

Reszta to już piękna historia. Obecnie na koncie Świątek znajdziemy sześć wielkoszlemowych tytułów. Do kolekcji brakuje jej tylko trofeum z Melbourne. Miejmy nadzieję, że w tym roku Polce będzie dane postawić tę statuetkę w swojej gablocie.

