Patrząc wyłącznie na ranking WTA, sezon 2025 został zdominowany przez Arynę Sabalenkę. Białorusinka zakończy rok z przewagą 2475 pkt nad Igą Świątek. Tenisistka z Mińska prezentowała bardzo równy i stabilny poziom na przestrzeni niemal całej kampanii rozgrywek. Słabszy fragment zanotowała jedynie w trakcie zmagań na Bliskim Wschodzie. Podczas turniejów rangi "1000" w Dosze i Dubaju wygrała w sumie jedno spotkanie. Później 27-latka wróciła jednak na właściwe tory i znów widzieliśmy ją w kluczowych fazach poszczególnych imprez.

Sabalenka była bardzo skuteczna w docieraniu do najlepszej "4" albo finałów. W sumie aż dziewięciokrotnie meldowała się w decydujących starciach o trofeum. W kluczowych pojedynkach często brakowało jej jednak skuteczności. W związku z tym zakończyła rok z "zaledwie" czterema tytułami - o jednym więcej niż Świątek. Pięć przegranych finałów, w tym te podczas Australian Open i Roland Garros, z pewnością zabolało Arynę. Także podczas WTA Finals w kluczowej batalii lepsza okazała się Jelena Rybakina.

Nasza reprezentantka wywalczyła w sezonie 2025 tyle samo wielkoszlemowych trofeów, co tenisistka z Mińska. Raszynianka zwyciężyła podczas Wimbledonu, a aktualna liderka rankingu WTA triumfowała w US Open. Świątek po raz pierwszy w karierze zanotowała co najmniej ćwierćfinały w każdej z najważniejszych imprez w ciągu jednego roku - poza wspomnianym triumfem w Londynie, była w półfinale Australian Open i Roland Garros oraz w najlepszej "8" w Nowym Jorku. Lepiej pod tym względem wypadła Sabalenka, która nie schodziła poniżej półfinałów, a w dodatku trzykrotnie brała udział w decydujących starciach.

Znamy mistrzynię świata ITF za sezon 2025. O tytuł walczyły Świątek i Sabalenka

Wielkoszlemowe rezultaty mają istotne znaczenie w przyznawaniu nagrody dla Mistrzyni Świata ITF. Wręcza ją międzynarodowa federacja, która dba o najważniejsze imprezy w tenisowym kalendarzu. W zeszłym roku tytuł trafił w ręce Iga Świątek, chociaż faworytką wydawała się Białorusinka. Wówczas oprócz Szlemów doceniono jednak także fakt zdobycia brązowego medalu przez Polkę podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także jej występ w turnieju finałowym BJK Cup, gdzie nasza reprezentacja dotarła do półfinału.

W tym sezonie decydowały już przede wszystkim wyniki osiągnięte na Szlemie. Dziś po południu poznaliśmy triumfatorkę nagrody. W specjalnym komunikacie ogłoszono, że otrzymała ją Aryna Sabalenka. Tym samym tenisistka z Mińska zdetronizowała Igę Świątek. Tak się składa, że obie naprzemiennie zdobywają ten tytuł od 2022 roku - w latach parzystych Polka, a w nieparzystych - Białorusinka. Wybór ITF pokrył się zatem z tym, który w poniedziałek ogłosiło WTA. W plebiscycie kobiecej organizacji również triumfowała 27-latka.

Tytuł Mistrza Świata ITF otrzymał z kolei Jannik Sinner. Dla Włocha to drugie takie wyróżnienie z rzędu. To niejedyna nagroda dla kraju z Półwyspu Apenińskiego. W kategorii kobiecy debel najlepsze okazały się Sara Errani i Jasmine Paolini. Po stronie panów trofeum trafiło do międzynarodowego duetu - Marcel Granollers (Hiszpania)/Horacio Zeballos (Argentyna).

