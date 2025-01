Iskry na linii Collins - Świątek. Amerykanka naprawdę to zrobiła, teraz się tłumaczy

Iga Świątek i Danielle Collins bez dwóch zdań za sobą nie przepadają , a napięcie pomiędzy nimi zaczęło się w trakcie ostatnich letnich igrzysk olimpijskich, podczas których obie panie spotkały się w ćwierćfinale rozgrywek. Amerykanka kreczowała we wspomnianym starciu, a potem, jak sama przyznała, dała do zrozumienia Polce, że uważa ją za nieszczerą .

Danielle Collins tłumaczy się ze swoich zachowań. "Czasami śmieję się sama z siebie"

"Jestem kimś, kto szczerze wyraża to co czuje i myśli i czasami śmieję się sama z siebie" - wskazała, dodając, że nie chce traktować własnej osoby zbyt serio i również inny poleca podobne podejście. "Kibice myślą, że znają dobrze zawodniczki i wiedzą, co dzieje się u nich na co dzień, ale tak nie jest" - skwitowała.