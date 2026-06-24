Interwencja ws. Chwalińskiej. Świątek w akcji. Wiadomość ze sztabu
Trener Maciej Ryszczuk to postać łącząca nasze dwie obecne gwiazdy kobiecego tenisa - Igę Świątek i Maję Chwalińską. Jak to się stało, że tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa trafiła pod jego skrzydła? Okazuje się, że swoją rolę odegrała w tym wszystkim nasza była liderka rankingu WTA, co sam zainteresowany ujawnił w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty, opowiadając kulisy całej sytuacji.
Maja Chwalińska przebywa już w Londynie, przygotowując się do swojego drugiego w karierze startu w głównej drabince Wimbledonu. Naszej 24-letniej tenisistce umożliwiła to decyzja organizatorów, którzy po jej genialnym występie na kortach Rolanda Garrosa ostatecznie przyznali jej "dziką kartę".
W Paryżu Polka zrobiła prawdziwą furorę, bijąc kolejne wyżej notowane rywalki. Zatrzymała ją dopiero Mirra Andriejewa, zgarniając swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy.
Podczas zmagań w stolicy Francji Maja Chwalińska mogła liczyć na wsparcie między innymi Macieja Ryszczuka - trenera przygotowania fizycznego, znanego przede wszystkim ze współpracy z Igą Świątek. Jak to się stało, że finalistka Rolanda Garrosa trafiła pod jego skrzydła? Sam zainteresowany ujawnił kulisy tej sprawy w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.
Tak Maciej Ryszczuk nawiązał współpracę z Mają Chwalińską. Iga Świątek w akcji
Jak się okazało, sama Iga Świątek podjęła interwencję, pytając swojego szkoleniowca o podjęcie współpracy z Mają Chwalińską. A nasza nowa gwiazda tenisa także zwróciła się do niego w tej sprawie.
- Zawodniczka poprosiła mnie o współpracę, podobnie jak zrobiła to Katarzyna Kawa. Zgodziłem się na nią po rozmowie z Igą. Sama Iga zapytała, czy mógłbym wesprzeć Maję. Dziewczyny najpierw same o tym porozmawiały - wyjawił Maciej Ryszczuk.
Zaznaczył przy tym, że troska o formę Mai Chwalińskiej nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pracę z Igą Świątek.
- Absolutnie nie. Uwielbiam Maję, bardzo się lubimy, ale od początku ustaliliśmy, jak to będzie wyglądać - przekazał Maciej Ryszczuk.
Iga nieustannie jest dla mnie priorytetową zawodniczką. Ilość mojej pracy z nią nie zmalała. Powiedziałbym, że wręcz wzrosła. W trakcie całego sezonu nie ma mnie jedynie podczas jednego, dwóch turniejów. Poświęcam ten czas w pełni na rodzinę