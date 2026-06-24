Maja Chwalińska przebywa już w Londynie, przygotowując się do swojego drugiego w karierze startu w głównej drabince Wimbledonu. Naszej 24-letniej tenisistce umożliwiła to decyzja organizatorów, którzy po jej genialnym występie na kortach Rolanda Garrosa ostatecznie przyznali jej "dziką kartę".

W Paryżu Polka zrobiła prawdziwą furorę, bijąc kolejne wyżej notowane rywalki. Zatrzymała ją dopiero Mirra Andriejewa, zgarniając swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy.

Podczas zmagań w stolicy Francji Maja Chwalińska mogła liczyć na wsparcie między innymi Macieja Ryszczuka - trenera przygotowania fizycznego, znanego przede wszystkim ze współpracy z Igą Świątek. Jak to się stało, że finalistka Rolanda Garrosa trafiła pod jego skrzydła? Sam zainteresowany ujawnił kulisy tej sprawy w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Tak Maciej Ryszczuk nawiązał współpracę z Mają Chwalińską. Iga Świątek w akcji

Jak się okazało, sama Iga Świątek podjęła interwencję, pytając swojego szkoleniowca o podjęcie współpracy z Mają Chwalińską. A nasza nowa gwiazda tenisa także zwróciła się do niego w tej sprawie.

- Zawodniczka poprosiła mnie o współpracę, podobnie jak zrobiła to Katarzyna Kawa. Zgodziłem się na nią po rozmowie z Igą. Sama Iga zapytała, czy mógłbym wesprzeć Maję. Dziewczyny najpierw same o tym porozmawiały - wyjawił Maciej Ryszczuk.

Zaznaczył przy tym, że troska o formę Mai Chwalińskiej nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pracę z Igą Świątek.

- Absolutnie nie. Uwielbiam Maję, bardzo się lubimy, ale od początku ustaliliśmy, jak to będzie wyglądać - przekazał Maciej Ryszczuk.

Iga nieustannie jest dla mnie priorytetową zawodniczką. Ilość mojej pracy z nią nie zmalała. Powiedziałbym, że wręcz wzrosła. W trakcie całego sezonu nie ma mnie jedynie podczas jednego, dwóch turniejów. Poświęcam ten czas w pełni na rodzinę

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport