Interwencja ws. Chwalińskiej. Świątek w akcji. Wiadomość ze sztabu

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Trener Maciej Ryszczuk to postać łącząca nasze dwie obecne gwiazdy kobiecego tenisa - Igę Świątek i Maję Chwalińską. Jak to się stało, że tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa trafiła pod jego skrzydła? Okazuje się, że swoją rolę odegrała w tym wszystkim nasza była liderka rankingu WTA, co sam zainteresowany ujawnił w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty, opowiadając kulisy całej sytuacji.

Maja Chwalińska i Iga Świątek na korcie, jedna trzyma mikrofon, druga z torbą tenisową na ramieniu
Tenis. Na zdjęciu Maja Chwalińska oraz Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Maja Chwalińska przebywa już w Londynie, przygotowując się do swojego drugiego w karierze startu w głównej drabince Wimbledonu. Naszej 24-letniej tenisistce umożliwiła to decyzja organizatorów, którzy po jej genialnym występie na kortach Rolanda Garrosa ostatecznie przyznali jej "dziką kartę".

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W Paryżu Polka zrobiła prawdziwą furorę, bijąc kolejne wyżej notowane rywalki. Zatrzymała ją dopiero Mirra Andriejewa, zgarniając swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy.

Podczas zmagań w stolicy Francji Maja Chwalińska mogła liczyć na wsparcie między innymi Macieja Ryszczuka - trenera przygotowania fizycznego, znanego przede wszystkim ze współpracy z Igą Świątek. Jak to się stało, że finalistka Rolanda Garrosa trafiła pod jego skrzydła? Sam zainteresowany ujawnił kulisy tej sprawy w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

Tak Maciej Ryszczuk nawiązał współpracę z Mają Chwalińską. Iga Świątek w akcji

Jak się okazało, sama Iga Świątek podjęła interwencję, pytając swojego szkoleniowca o podjęcie współpracy z Mają Chwalińską. A nasza nowa gwiazda tenisa także zwróciła się do niego w tej sprawie.

- Zawodniczka poprosiła mnie o współpracę, podobnie jak zrobiła to Katarzyna Kawa. Zgodziłem się na nią po rozmowie z Igą. Sama Iga zapytała, czy mógłbym wesprzeć Maję. Dziewczyny najpierw same o tym porozmawiały - wyjawił Maciej Ryszczuk.

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Zaznaczył przy tym, że troska o formę Mai Chwalińskiej nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pracę z Igą Świątek.

- Absolutnie nie. Uwielbiam Maję, bardzo się lubimy, ale od początku ustaliliśmy, jak to będzie wyglądać - przekazał Maciej Ryszczuk.

Iga nieustannie jest dla mnie priorytetową zawodniczką. Ilość mojej pracy z nią nie zmalała. Powiedziałbym, że wręcz wzrosła. W trakcie całego sezonu nie ma mnie jedynie podczas jednego, dwóch turniejów. Poświęcam ten czas w pełni na rodzinę
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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Młoda kobieta z długimi, jasnymi włosami w zielonej sportowej kurtce z logotypami Lotto i Orlen, stojąca na tle z rozmytymi emblematami.
Maja ChwalińskaTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
Osoba w jasnej kurtce i ciemnej czapce z daszkiem podnosi rękę do czoła, patrząc w bok, z przodu mikrofon.
Iga ŚwiątekAFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News


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