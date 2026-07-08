Interwencja po Wimbledonie. Komunikat wprost do Świątek. Konsternacja

Karolina Muchova, Coco Gauff, Marta Kostiuk, Jasmine Paolini, Linda Noskova oraz Elise Mertens - to zawodniczki, które pozostały w grze na tegorocznym Wimbledonie. To któraś z nich odbierze wielkoszlemowy tytuł Idze Świątek, po raz pierwszy w karierze triumfując na londyńskich kortach.

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Wciąż nie milkną jednak i echa występu naszej zawodniczki, która pożegnała się z rywalizacją w III rundzie po porażce 6:7(9), 2:6 z Alexandrą Ealą.

Wimbledon. Zwrot wprost do Igi Świątek: "Co się dzieje?"

Do występu naszej tenisistki odniosła się w swoim podcaście słynna Rennae Stubbs. Zasiadająca w sztabie Sereny Williams była liderka rankingu deblistek zwróciła się przy tym bezpośrednio do Raszynianki.

- Chciałbym zwrócić się do Igi. Nawet przy piłce setowej w pierwszym secie miała przed sobą całkowicie wolną przestrzeń na korcie na forhendzie, z którego jeszcze dwa czy trzy lata temu bez problemu zagrałaby zwycięskie uderzenie a tym razem chybiła o około 20 stóp, tracąc w ten sposób pierwszego seta, To właśnie w takich momentach zastanawiasz się: "Co się dzieje?". Jak to możliwe, że jako jedna z najlepszych tenisistek ostatnich sześciu czy siedmiu lat tak fatalnie pudłujesz w tak ważnym momencie przeciwko tak niedoświadczonej zawodniczce jak Alex Eala? Właśnie w takich sytuacjach trzeba się skupić i nie pudłować. Wróćmy nawet do gry Sereny, kiedy przegrywała przy punkcie meczowym. Co ona robi? Potężny pierwszy serwis - przemówiła Australijka.

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Rennae Stubbs zauważyła przy tym, że tak proste błędy świadczą o niezwykle trudnej sytuacji Igi Świątek, o którą niebawem trzeba będzie pytać jej sztab oraz samą 25-latkę. Zwłaszcza, że dalsza część sezonu w teorii nie zapowiada się jako łatwiejsza niż to, co już za polską tenisistką.

- Fakt, że Iga nie potrafi nawet zagrać podstawowego forhendu na otwartym korcie w kluczowym momencie meczu, wskazuje mi, że w jej grze, jak i w samopoczucie na korcie, panuje ogromna niepewność. W przyszłości pojawi się wiele pytań, które trzeba będzie zadać jej i jej zespołowi, zwłaszcza że przechodzi na nawierzchnię, którą lubi, czyli twardą, ale nadal nie jest ona dla niej tak komfortowa jak mączka, a widzieliśmy, co się tam wydarzyło - zakończyła swój wywód 55-latka z Sydney.

Iga Świątek Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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