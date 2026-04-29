Interwencja managerki. Abramowicz potwierdza. "Naturalny proces"

Tomasz Brożek

W ostatnim czasie próżno było szukać Darii Abramowicz u boku Igi Świątek na turniejach w Stuttgarcie oraz Madrycie. PR managerka naszej tenisistki tłumaczyła, że "to normalne", bo do identycznych sytuacji dochodziło już w poprzednich sezonach. Teraz do sprawy odniosła się także sama zainteresowana psycholożka, tłumacząc, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała jej współpraca z naszą tenisistką. Potwierdza się, że może powoli pakować walizki, kierując się na Rzym.

Iga Świątek w sportowym stroju gestykuluje podczas meczu, w tle okrągłe zdjęcie Darii Abramowicz w okularach
Iga Świątek i Daria Abramowicz

W ostatnim czasie głośnym echem w mediach przetoczyła się absencja Darii Abramowicz, która od czasu przejęcia schedy w sztabie Igi Świątek przez Francisco Roiga wciąż nie miała okazji pojawić się jej w boksie na żadnym turnieju - ani w Stuttgarcie, ani w Madrycie.

Głos w tej sprawie zabrała nawet w końcu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" PR managerka byłej liderki rankingu WTA - Daria Sulgustowska.

Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne
przekazała

I dodała: - Niemniej powtarzam, że to normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym.

Sześć prób na nic. Tytuł Świątek na tapecie. Sabalenka w stanie wstrząsu

Iga Świątek zagra w Rzymie. Dołączy do niej Daria Abramowicz

Teraz do boku swojej nieobecności u boku Igi Świątek odniosła się sama Daria Abramowicz, która miała okazję stanąć przed kamerą portalu WP Sportowe Fakty przy okazji ostatniej gali Herosi. Psycholożka naszej tenisistki powiedziała o powodach obecnego stanu rzeczy, a także potwierdziła, że wybiera się na turniej WTA w Rzymie, który oficjalnie wystartuje już 5 maja.

- To po pierwsze taki etap sezonu, gdzie ja sobie troszeczkę odpoczywam i zajmuję się nieco innymi rzeczami. Po drugie naturalnym jest od lat już w naszym zespole, że rotujemy. Z bardzo różnych powodów. Tak działają współczesne zespoły ze względu na komunikację, dobrostan każdego z członków i po prostu dobro procesu. Wracamy w Rzymie. Akurat do Rzymu lecę niebawem, więc sezon na mączce będziemy kontynuowali w pełnym składzie. I jeszcze kilka takich okresów w tym roku na pewno będzie, gdzie będziemy rotować i dawać świeżość procesowi - powiedziała Daria Abramowicz.

- Zawsze tak było od dłuższego czasu. Czasami Maciej (Ryszczuk - trener przygotowania fizycznego - przyp. red.) nie jeździ na turnieje, czasami ja nie jeżdżę na turnieje. Jest to zupełnie naturalny proces i dokładnie taką rolę będziemy kontynuować - zakończyła swoją wypowiedź.

Zobacz również:

Daria Abramowicz i Iga Świątek
Iga Świątek

Doniesienia ze sztabu Świątek. Abramowicz ujawnia. Potwierdzenie zza kulis

Tenisistka w białym stroju i białej czapce trzyma rakietę oraz zasłania usta dłonią, obok wstawka z trenerką w czerwonym dresie z godłem Polski.
Daria Abramowicz (na małym zdj.) dba o harmonię sfery emocjonalnej u Igi ŚwiątekAFP
Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
Iga ŚwiątekAndrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East NewsEast News
Kobieta w jasnych włosach ubrana w czarną marynarkę siedzi na zielonej sofie i trzyma mikrofon w dłoni, delikatnie się uśmiechając.
Daria AbramowiczFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Francisco Cerundolo - Alexander Blockx. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

