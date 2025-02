Informacja ws. Świątek prosto z Dohy. Nastąpiła aktualizacja drabinki, jest komunikat

Iga Świątek posiada wolny los w pierwszej rundzie WTA 1000 w Dosze. W związku z tym Polka przystąpi do rywalizacji od drugiej fazy zmagań. Podczas piątkowego losowania okazało się, że nasza reprezentantka rozpocznie udział w turnieju w stolicy Kataru od starcia z Marią Sakkari lub kwalifikantką . Raszynianka musiała zatem zaczekać na sfinalizowanie eliminacji, by poznać swoją drugą potencjalną przeciwniczkę. Te dobiegły końca dzisiaj, tuż po godz. 15:00 czasu polskiego.

Magda Linette również poznała swoją przeciwniczkę. Polka zmierzy się z nieprzewidywalną Rosjanką

Jeśli Magda awansuje do drugiej rundy turnieju w stolicy Kataru, to wówczas może dojść do polskiego pojedynku o miejsce w najlepszej "16" turnieju WTA 1000 w Dosze. A to dlatego, że tuż obok poznanianki znalazła się w drabince inna reprezentantka naszego kraju - Magdalena Fręch. Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom również otworzy zmagania od wymagającej potyczki, bowiem jej przeciwniczką będzie Beatriz Haddad Maia. W przypadku niepowodzenia obu naszych tenisistek, rywalki stoczą rewanżowy pojedynek za mecz trzeciej rundy Australian Open. Wtedy Kudiermietowa pokonała Haddad Maię.