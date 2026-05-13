Iga Świątek do Rzymu na turniej WTA 1000 przyleciała bez pewności w swojej grze. Polce nie udało się zbudować podczas wcześniejszej imprezy w Madrycie. Z tej bowiem odpadła już po drugim spotkaniu. Wówczas przegrała nie tylko ze swoją rywalką, ale także stanem zdrowia.

Polka na każdym kroku powtarza, że potrzebuje grać, ile się tylko da, aby budować pewność siebie, która w jej najlepszych czasach była niesamowitym atutem. Wydaje się, że to, co dzieje się w stolicy Włoch pozwala wierzyć w odbudowę. Wejście w turniej Iga miała dość skomplikowane.

Świątek znów zachwyca. Napisali to o Polce

Świątek walczyła bowiem z Catherine McNally na przestrzeni trzech setów. Od tego momentu kolejne rywalki odprawia z kwitkiem do domu w imponującym stylu. Przekonały się o tym Elisabetta Cociaretto, Naomi Osaka, a dziś także Jessika Pegula. Amerykanka mierzyła się z Igą w ćwierćfinale.

Polka nie tyle nie dała rywalce szans, co zwyczajnie zmiotła ją z kortu. Iga oddała ledwie trzy gemy i zagra w półfinale. Wynik nie mógł umknąć uwadze WTA. "Pełny gaz, zero przerw. Iga Świątek pędzi do mety po pokonaniu w dwóch setach Peguli 6:1, 6:2" - czytamy w komunikacie na Twitterze.

Jeszcze bardziej dosadnie występ naszej gwiazdy określili organizatorzy turnieju w Rzymie. "To, co wydarzyło się w Stuttgarcie, wydarzyło się. To, co wydarzyło się w Madrycie, wydarzyło się. Ale jesteśmy w Rzymie. Ponowne wprowadzenie: Królowa Mączki" - czytamy.

Iga Świątek po meczu z Jessicą Pegulą w Rzymie

Jessica Pegula na Campo Centrale

Iga Świątek w starciu z Jessicą Pegulą

