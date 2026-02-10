Imponujący triumf Świątek w Katarze, a to nie koniec. Jest komunikat organizatorów

Iga Świątek po Australian Open zapowiadała, że w trakcie sezonu będzie odpuszczać pewne turnieje, aby popracować nad pewnymi elementami. Na tej liście nie znalazła się jednak rywalizacja w imprezie rangi WTA 1000 w katarskiej Dosze, gdzie Polka historycznie radzi sobie znakomicie.

Raszynianka do Kataru przyleciała kilka dni temu i rozpoczęła pracę. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej czekała na nią pozornie niegroźna rywalka - Janice Tjen. Indonezyjka plasująca się w rankingu WTA na 46. lokacie miała być dla Świątek rozgrzewką przed rywalkami z wyższych miejsc.

Świątek - Kasatkina już w środę. Dobra godzina

Tak się stało. Pierwszy set był dla Igi bardzo gładką przeprawą. Polka wygrała 6:0 w ledwie 25 minut. Druga partia wyglądała zdecydowanie równiej, ale ostatecznie znów górą była Iga. Świątek wygrała 6:3 i zapewniła sobie prawo startu w 1/8 finału, a tam czeka już na nią Daria Kasatkina.

Australijka w swoim spotkaniu drugiej rundy pokonała w dwóch setach Elise Mertens. Panie zagrają ze sobą o ćwierćfinał tysięcznika w Dosze. Wiemy już, że ich mecz zaplanowano jako drugi na korcie centralnym po spotkaniu Mirry Andriejewej z Victorią Mboko. Ten zacznie się w środę o 13:00 czasu polskiego.

Planowo Świątek ma wyjść na kort o 14:30, ale aby tak się stało spotkanie Rosjanki z Kanadyjką musiałoby potrwać ledwie około godzinę. Świątek z Kasatkiną mierzyła się siedmiokrotnie, wygrała sześć ostatnich meczów. Relacja na żywo z ich ósmego pojedynku na Sport.Interia.pl.

Iga Świątek już z pierwszym zwycięstwem w Katarze Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek zacznie we wtorek WTA 1000 w Dosze od spotkania z Janice Tjen. Jeszcze przed jej spotkaniem okazało się, z kim może zmierzyć się w środę Clive Brunskill/Getty Images AFP

Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

