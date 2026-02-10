Imponujący triumf Świątek w Katarze, a to nie koniec. Jest komunikat organizatorów

Rafał Sierhej

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA 1000 w katarskiej Dosze rozpoczęła od dość pewnego triumfu w meczu drugiej rundy. Polka pokonała Indonezyjkę Janice Tjen 6:0, 6:3. W 1/8 finału rozstawiona z numerem jeden Raszynianka zmierzy się z Darią Kasatkiną. Wiemy już, że to spotkanie odbędzie się w dobrym terminie dla polskich kibiców. Jest oficjalny komunikat organizatorów.

Iga ŚwiątekHarry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Iga Świątek po Australian Open zapowiadała, że w trakcie sezonu będzie odpuszczać pewne turnieje, aby popracować nad pewnymi elementami. Na tej liście nie znalazła się jednak rywalizacja w imprezie rangi WTA 1000 w katarskiej Dosze, gdzie Polka historycznie radzi sobie znakomicie.

Raszynianka do Kataru przyleciała kilka dni temu i rozpoczęła pracę. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej czekała na nią pozornie niegroźna rywalka - Janice Tjen. Indonezyjka plasująca się w rankingu WTA na 46. lokacie miała być dla Świątek rozgrzewką przed rywalkami z wyższych miejsc.

Świątek - Kasatkina już w środę. Dobra godzina

Tak się stało. Pierwszy set był dla Igi bardzo gładką przeprawą. Polka wygrała 6:0 w ledwie 25 minut. Druga partia wyglądała zdecydowanie równiej, ale ostatecznie znów górą była Iga. Świątek wygrała 6:3 i zapewniła sobie prawo startu w 1/8 finału, a tam czeka już na nią Daria Kasatkina.

Australijka w swoim spotkaniu drugiej rundy pokonała w dwóch setach Elise Mertens. Panie zagrają ze sobą o ćwierćfinał tysięcznika w Dosze. Wiemy już, że ich mecz zaplanowano jako drugi na korcie centralnym po spotkaniu Mirry Andriejewej z Victorią Mboko. Ten zacznie się w środę o 13:00 czasu polskiego. 

Planowo Świątek ma wyjść na kort o 14:30, ale aby tak się stało spotkanie Rosjanki z Kanadyjką musiałoby potrwać ledwie około godzinę. Świątek z Kasatkiną mierzyła się siedmiokrotnie, wygrała sześć ostatnich meczów. Relacja na żywo z ich ósmego pojedynku na Sport.Interia.pl. 

Sportowiec ubrany w sportową odzież i czapkę z daszkiem patrzy z uwagą na swoją rakietę tenisową na korcie, w tle rozmazani kibice i fragment kortu.
Iga Świątek już z pierwszym zwycięstwem w KatarzeFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Tenisistka w sportowym stroju i jasnej czapce z daszkiem trzyma rakietę tenisową, patrząc w górę z wyrazem skupienia na twarzy. W tle rozmyte trybuny kortu.
Iga Świątek zacznie we wtorek WTA 1000 w Dosze od spotkania z Janice Tjen. Jeszcze przed jej spotkaniem okazało się, z kim może zmierzyć się w środęClive Brunskill/Getty ImagesAFP
Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze
Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w DoszeNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
