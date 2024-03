- Biorąc pod uwagę wszystko, co osiągnąłem w swojej karierze, a także etap, na którym się znajduję fizycznie i psychicznie, nadszedł czas, aby przejść w życiu do następnego rozdziału. Jestem tym bardzo podekscytowana - wyznała przed meczem z Igą Świątek Danielle Collins. Już kilka tygodni wcześniej Amerykanka zapowiedziała, że w tym roku zamierza przejść na emeryturę. 30-latka planuje skupić się na życiu prywatnym.

Świątek odprawiła Collins z kwitkiem. Prawdziwy "nokaut" w drugim secie

W pierwszym secie rywalizacja była dość wyrównana aż do czasu ósmego gema. Świątek najpierw przełamała Amerykankę, później wygrała swoje podanie i seta 6:3. A jak już się rozpędziła, to nie było na nią mocnych. Wyraźnie sfrustrowana Collins popełniała coraz więcej błędów i nie była w stanie dotrzymać tempa liderce rankingu WTA. Skończyło się na 6:3, 6:0 i szybkim awansie Polki do kolejnej rundy.