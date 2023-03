Indian Wells. Iga Świątek od 2 lat nie zdobyła w meczu tak mało punktów

Dopiero po meczu Świątek przyznała, że w trakcie gry musiała sobie radzić z dolegliwoścą żeber. - Ciężki wieczór. Elena zagrała świetnie i była dziś lepsza. Ja niestety odczuwam dyskomfort i ból w okolicy żeber i bardzo trudno było mi dziś grać na 100%. Poświęcę następne dni na konsultacje z moim zespołem, regenerację i zadbanie o zdrowie. Do zobaczenia - napisała po meczu w swoich mediach społecznościowych.

Rybakina chce wreszcie wygrać z Sabalenka