Ile Iga Świątek ma na koncie? Ojciec tenisistki zupełnie zaskoczył

Tomasz Świątek: Wiedza o zarobkach córki nie jest mi potrzebna

Na pytanie, czy ma świadomość, że córka byłaby ustawiona do końca życia, gdyby była Brytyjką, czy Amerykanką odpowiedział: "Pewnie tak - już przez samo to, że firmy są tam w stanie zaoferować większe budżety w ramach kontraktów z rodzimymi sportowcami. Wielka Brytania i Ameryka to wielkie rynki

Iga Świątek stawia na sport, a nie na kontrakty reklamowe

Na pytanie, czy ma świadomość, że córka byłaby ustawiona do końca życia, gdyby była Brytyjką, czy Amerykanką odpowiedział: "Pewnie tak - już przez samo to, że firmy są tam w stanie zaoferować większe budżety w ramach kontraktów z rodzimymi sportowcami. Wielka Brytania i Ameryka to wielkie rynki. Patrząc na wyniki niektórych zawodniczek oraz znając liczbę kontraktów reklamowych, śmiem twierdzić, że to też kwestia wyboru, bardziej skupiam się na sporcie czy monetyzuję pojedyncze sukcesy, maksymalnie wykorzystując zainteresowanie sponsorów."