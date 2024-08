Igrzyska trwały, a Sabalenka nie próżnowała. Białorusinka goni Igę Świątek

W ostatnich tygodniach uwaga tenisowego świata skupiała się głównie na wydarzeniach z Paryża, czyli oczywiście na igrzyskach olimpijskich 2024. Jednocześnie jednak na światowych kortach pozostałe rywalizacje przecież nie zamarły - i tak Aryna Sabalenka, która opuściła IO, z łatwością znalazła sobie inne wyzwania. Najpierw zjawiła się w Waszyngtonie, a potem udała się do Toronto, gdzie właśnie dołożyła "oczko" do pewnej ciekawej klasyfikacji, w której goni Igę Świątek - a to może nie być koniec.