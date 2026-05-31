W pierwszym secie widziałem, że to jest pojedynek na ogromne emocje, a piłka na rakiecie twojej i Marty bardzo dużo waży. Sporo stresu, sporo nerwówki. W tym meczu czułaś się zupełnie inaczej niż to, co wydawało ci się, że już sobie zbudowałaś od początku tego turnieju? Jak przeżywałaś ten mecz?

Iga Świątek: - To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach. Tylko taka gra w pewnym sensie wystarczała. Ale dzisiaj faktycznie nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób. Jakie jest pytanie, jak się czułam?

Tak.

- Na początku jakby w porządku, chociaż jeśli chodzi o timing, to czasami czułam, że nie uderzam tak idealnie, jakbym chciałam. Jednak wiadomo, że gra się z tym co się ma, więc do 5:4 w sumie czułam się w porządku. I czułam, że mogę może troszeczkę poprawić poziom, to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem oraz wynikiem. Jednak później tak się zestresowałam i tak mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, chyba na początku drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później grałam coraz gorzej i taki był wynik drugiego seta.

Iga, dużo w angielskiej części mówiłaś o napięciu i samopoczuciu. Czy to jest czasem też trochę tak, że już przed meczem, od rana widzisz, że czujesz się nie tak, jak lubisz?

- Przed każdym meczem w sumie się stresuję. Wręcz jak czasami się nie stresowałam w zeszłym sezonie, to wychodziłam totalnie niepobudzona i zamulona oraz bez takiego ognia. Więc to też nie jest dobre rozwiązanie. Jakby czasami, nawet po tylu latach doświadczenia, ciężko jest ocenić, kiedy stresu jest trochę za dużo, a kiedy jednak jest on na odpowiednim poziomie, żeby się pobudzić i dobrze gać. To, co czuję się przed meczem, później w trakcie meczu i tak sytuacja może się zmienić. Jak się zagra super trzy gemy i poczuje się wspaniale piłkę, to człowiek się rozluźni, a jak nie do końca, to nie. Myślę, że bardziej to, jak mecz się potoczył miało większy wpływ.

- Na pewno wyciągnę wnioski, bo wiadomo, że kilka meczów w tym sezonie wyglądało właśnie średnio z tej perspektywy. Myślę, że nie będzie łatwo sobie z tym poradzić i jakby taka jest teraz rzeczywistość, czyli zupełnie inna niż była przez poprzednie sezony. Jest to takie w sumie wyzwanie, z którym dużo zawodników się mierzy, zwłaszcza raczej na początku.

- U mnie te wszystkie sukcesy przyszły dość łatwo w pierwszej części kariery, teraz mam takie wyzwania i muszę po prostu to zaakceptować, nad tym spróbować pracować i przejść przez to. Bo jakby nie ma innej drogi, jeśli chcę dobrze grać. Zrobię to tylko wierząc, że mogę, mając po prostu zaufanych też ludzi wokół siebie, którzy... I może właśnie zmuszając się jeszcze bardziej, bo dotychczas jednak dużo rzeczy w mojej karierze wychodziło dość gładko i przychodziło szybko. Nawet jak miałam gorsze momenty, na przykład w 2023 roku, to przychodził później turniej, który nagle wygrywałam, zmieniał totalnie perspektywę i sprawiał, że później czułam się luźniej. Było trochę inaczej i było też, mam wrażenie, trochę łatwiej, a teraz tych wyzwań może być trochę więcej, bo mogą być one ciężkie. Muszę zaakceptować, że to nie jest tak, że po miesiącu te wszystkie rzeczy uciekną i pozostanie tylko spokój i pewność, prawda? Buduje się to trochę dłużej. Też te wszystkie sezony, które miałam wcześniej dobre, latami pracowałam na to, żeby je mieć dobrze. Więc jak teraz zrobiłam może kilka kroków do tyłu, w zeszłym roku też nie czułam się w większości turniejów dobrze, to muszę dać sobie więcej czasu, żeby po prostu to przerobić i pójść do przodu.

Z Paryża - Artur Gac

