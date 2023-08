Igę Świątek czeka wielki rewanż. Pokaz mocy w Cincinnati

Amerykanka Danielle Collins stoczyła kilka dni temu w Montrealu zacięte spotkanie z Igą Świątek - choć Polka ostatecznie awansowała do półfinału, to stało się to po zaciętej, trzysetowej batalii. 29-latka dostanie szybko okazję do rewanżu, bo dziś w Cincinnati nie dała większych szans Rosjance Anastazji Pawliuczenkowej, wygrała 6:3, 6:1. A to oznacza, że w drugiej rundzie zmierzy się właśnie z Polką, prawdopodobnie już w środę.