Iga zadała kibicom zaczepne pytanie. Odpowiedź mogła być tylko jedna

Turniej WTA 500 na kortach twardych w Ostrawie (pula nagród 750 tys. dolarów) zostanie rozegrany w dniach 3-9 października. Iga Świątek wystąpi z nim rozstawiona z numerem 1.

Na liście startowej nie zabraknie również innych tenisistek z czołowej 10 rankingu WTA (patrz tweet poniżej).

Pierwsza rakieta świata przebywa obecnie w Warszawie, gdzie w ostatnich dniach wypełniała zobowiązania sponsorskie. Miała też trochę wolnego czasu dla siebie i znajomych. Szybko wróciła jednak do regularnego treningu.

Iga Świątek wraca do gry. "Niedługo Ostrawa - widzimy się?"

"To są dobre dwa tygodnie pracy w Warszawie. Niedługo Ostrawa - widzimy się?" - zagadnęła zaczepnie w środę na swoim instagramowym koncie.

W krótkim czasie pod jej postem pojawiło się ćwierć tysiąca komentarzy. Większość z entuzjastycznymi zapewnieniami o planowanej podróży do Ostrawy. Wygląda zatem na to, że za naszą południową granicą Iga będzie czuła się jak w domu.

21-latka wygrała w tym roku dwa turnieje wielkoszlemowe. Bezkonkurencyjna okazała się na kortach Rolanda Garrosa i w US Open. Nadal jest jednak głodna rywalizacji.

- Iga jest dobrze przygotowana. Sama mówi, że dobrze się czuje. Nie ma problemu z kondycją. Trochę bym powiedział przewrotnie, że zwycięstwa ją nakręcają. Po US Open dobrze wykorzystała czas, trochę odpoczęła. Zastosowała inne obciążenia niż poprzednio. Nie było dokręcania śruby. Iga jest w dobrej formie. Widać to było w US Open, w którym forma zwyżkowała z meczu na mecz - mówi w rozmowie z Interią jej ojciec , Tomasz Świątek.

Nie wiadomo jeszcze, jak ukształtują się plany Igi po turnieju w Czechach. Pewne jest, że zwieńczeniem udanego sezonu będzie udział Polki w WTA Finals. Osiem czołowych zawodniczek świata spotka się w dniach 31 października - 7 listopada w Fort Worth w USA.

