Iga w siódmym niebie, ten jeden sukces wystarczył. Kiedyś nawet nie marzyła

Pierwszy mecz Igi Świątek w tegorocznym WTA Finals w Meksyku był dla Polki sporym wyzwaniem. Wiceliderka światowego rankingu, podobnie jak i jej pozostałe rywalki, nie miała zbytniej możliwości, by zaznajomić się z kortem na tymczasowym stadionie w Cancunie. Obiekt został oddany do użytku dopiero w sobotę, wtedy tenisistki mogły odbyć tam jeden trening, później musiały już grać.

Ciężki bój Igi Świątek. Polka była już w trudnej sytuacji

Iga Świątek wyprzedziła największe legendy w historii. To się właśnie stało

Ta wygrana oznacza, że Polka dostanie do rankingu dodatkowe 250 punktów, ale też zarobiła już w Cancunie aż 396 tys. dolarów. Składa się na to 198 tys. za sam udział w turnieju i drugie tyle za pokonanie Vondroušovej. To zaś oznacza spektakularny awans Polki w historycznym rankingu zarobków - Iga za jednym razem wyprzedzi chyba dwie największe legendy w historii tej dyscypliny: Martinę Navrátilovą i Steffi Graf. Przed startem w Meksyku Polka miała już na swoim koncie nieco ponad 21,5 miliona dolarów. Po tym spotkaniu jej stan konta wzrośnie do 21,91 miliona dolarów. Słynna Czeszka, a później obywatelka USA, zarobiła łącznie 21,62 miliona dolarów, Niemka zaś - 21,89 miliona dolarów.