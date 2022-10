Iga trenuje w rytm Stonesów. Faworytka już w Ostrawie

Oprac.: Tomasz Mucha Iga Świątek

Iga Świątek przyjechała już do Ostrawy, gdzie zagra w turnieju WTA 500 AGEL Open. Numer 1 światowego tenisa wrzuciła do mediów społecznościowych filmik z rozgrzewki w rytm muzyki legendy rocka The Rolling Stones. Triumfatorka US Open do rywalizacji przystąpi od 2. rundy, prawdopodobnie dopiero w środę.

Zdjęcie Iga Świątek po triumfie w US Open zagra w Ostrawie / ANGELA WEISS/AFP / AFP