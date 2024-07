Iga świętuje awans, a tu po chwili taki komunikat organizatorów. Zapadła ostateczna decyzja

Początek meczu pomiędzy Igą Świątek i Danielle Collins nie wskazywał, że będziemy mieli do czynienia z taką dramaturgią, która sięgnęła zenitu na początku trzeciej partii. Po tym, jak Iga wygrała premierowego seta 6:1, później nastał moment dominacji Danielle Collins. W pierwszym gemie decydującej partii, przy stanie równowagi, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Amerykanka trafiła piłką prosto w liderkę rankingu WTA. Nasza tenisistka przykucnęła, złapał ją kilkusekundowy bezdech, a na jej twarzy pojawiły się łzy. Collins podeszła do Polki i przeprosiła za to zagranie.

