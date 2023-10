Iga Świątek zwycięska. Co za metamorfoza

Do trzech razy sztuka. W trzecim w tym roku finale turnieju rangi WTA 1000 w końcu odnosi zwycięstwo. Zrobiła to w znakomitym stylu, wieńcząc doskonały w tym tygodniu występ w Pekinie. To 16. wygrana w zawodowej karierze 22-letniej raszynianki. W ostatnim meczu pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2. Za trzy tygodnie wiceliderka rankingu powalczy w „Turnieju Mistrzyń” w Cancun. W Meksyku będzie miała szansę wrócić na pozycję numer 1 r rankingu WTA.