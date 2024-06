Iga Świątek zwróciła się do Sereny Williams. Jedno słowo, kibice oszaleli

W „polskim” finale nie było większych emocji. To był dzień Igi Świątek

Finał był wyjątkowy dla kibiców z kraju nad Wisłą, bo naprzeciw Igi Świątek stanęła mająca polskie korzenie Jasmine Paolini. Włoszka liderce rankingu WTA dała się we znaki tylko na początku, doszło nawet do przełamania. Tylko co z tego, skoro później fani na trybunach oglądali teatr jednej aktorki . 23-latka błyskawicznie odrobiła straty, by potem na swoje konto seryjnie dokładać wygrane gemy. W nieco ponad godzinę ponownie zachwyciła świat, wygrywając 6:2, 6:1 po czym padła z radości na kolana .

Te tygodnie były naprawdę trudne. Trzy turnieje dwutygodniowe na przestrzeni siedmiu tygodni, do tego Stuttgart i Puchar Billie Jean King. To było karkołomne, ale wiedzieliśmy, że jest do zrobienia. I Iga to zrobiła

Iga Świątek porównana do Sereny Williams. Tak zareagowała

Nasza rodaczka ma co najmniej kilka powodów do radości. Kolejny puchar to kolekcji do jedno. Dokonanie tego wyczynu trzeci raz z rzędu sprawiło, że eksperci oraz dziennikarze błyskawicznie zestawili Polkę z największymi legendami. Sukces raszynianki nie przeszedł bez echa w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie przypomnieli przy okazji o popisowej serii zwycięstw Sereny Williams na nowojorskich kortach. 42-latka zwyciężała w ojczyźnie w latach 2012-2014. Wpis na platformie X doszedł do Igi Świątek, która nie omieszkała się go skomentować.