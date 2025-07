- To wszystko brzmi niesamowicie , dość surrealistycznie. Po prostu doceniam każdą minutę i jestem z siebie dumna, bo kto by się tego spodziewał? - powiedziała na otwarcie spotkania Iga Świątek . A moment wcześniej dziennikarze, którzy tłumnie wypełnili Media Theatre, nagrodzili Polkę gromkimi brawami . Zwyciężczyni Wimbledonu szeroko się uśmiechnęła i serdecznie podziękowała za ciepłe przywitanie.

Nie tak prosto było jej od razu odpowiedzieć na dość trudne kwestię. Mianowicie, co jej zdaniem, w tym momencie kariery, oznacza taki sukces, czyli tytuł wielkoszlemowej mistrzyni w Londynie . Po chwili jednak zaakcentowała, że na pewno dużo. Choćby z prostej przyczyny.

- Zwłaszcza po sezonie pełnym wzlotów i upadków oraz oczekiwań, którym nie udało mi się dorównać. Mam wrażenie, że tenis ciągle mnie zaskakuje, a ja ciągle zaskakuję samą siebie . Jestem naprawdę zadowolona z całego procesu, z tego, jak to wyglądało od pierwszego dnia, kiedy wyszliśmy na trawiasty kort. Czuję, że zrobiliśmy wszystko, żeby wszystko poszło w tym kierunku, nie spodziewając się takiego finału, a po prostu ciężko pracując - odpowiedziała chyba najszczerzej, jak tylko mogła.

Zaraz potem pojawił się wątek, który dotyczył krytyki pod adresem zawodniczki i jej zespołu , między innymi dotyczący podnoszonych wątpliwości na temat jej samej jak i gry. "Czy uważasz, że wygranie Wimbledonu i triumf w finale 6:0, 6:0, to bardzo głośna odpowiedź na wszelkie pytania o cokolwiek"?

- Cóż, szczerze mówiąc, chodzi o to, że my, jako osoby publiczne i jako sportowcy, nie możemy tak naprawdę reagować na wszystko, co się dzieje. Musimy skupić się na sobie - zaczęła Iga, a następnie mówiła już konkretniej i dobitniej.