Iga Świątek zwróciła się do kibiców. Przypomniała o ważnej tradycji. "Gdzie są prezenty?"

Iga Świątek bez większego problemu pokonała w pierwszej rundzie rywalkę z Hiszpanii i awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa . Polska mistrzyni jak co roku w trakcie French Open będzie obchodzić urodziny. Po zwycięstwie nad Cristiną Bucsą już w pierwszym zdaniu przypomniała kibicom o tym, że jutro jest jej święto.

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa

Pierwsza rakieta świata w przeszłości dwukrotnie wygrywała francuski turniej wielkoszlemowy. Te zwycięstwa znaczą dla niej bardzo wiele, ale zapewniła, że teraz skupia się tylko na przyszłości. - To moja podróż. Wiem, że to jest bardzo trudny turniej, ale mam duże doświadczenie z ostatnich lat. Skupiam się tylko na tym, co będzie, nie na tym, co już było - zapewniła polska zawodniczka.