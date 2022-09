Niemka Jule Niemeier zaskoczyła Igę Świątek na początku meczu, wygrywając pierwszego seta i tracąc tylko dwa gemy. Później jednak Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała 108. rakietę świata , dzięki czemu zameldowała się w ćwierćfinale US Open. Zmierzy się w nim z przedstawicielką gospodarzy - Jessicą Pegulą .

Reklama

- Rywalka grała świetnie, przez co miałam trudny czas w pierwszym secie. W drugim chciałam skupić się na małych rzeczach. Chciałam użyć swojego doświadczenia, by utrzymać odpowiedni poziom przez cały mecz - przyznała Iga Świątek tuż po meczu w rozmowie udzielonej na korcie.

US Open. Iga Świątek zapytana o polskich fanów... zwróciła się wprost do nich

Później liderka rankingu WTA została zapytana o polskich fanów, którzy jeżdżą za nią po całym świecie i o to, jak czuje się wówczas, gdy skandują oni jej nazwisko na amerykańskiej ziemi.

- To niesamowite. Jestem szczęśliwa, grając przed wami. To dla mnie wielki honor. Mam nadzieję, że moje mecze będą dobre do oglądania, tak byście nie marnowali swojego czasu - powiedziała Iga Świątek z humorem, zwracając się wprost do fanów.

- Sukces jest dla mnie mierzony wynikami. Ale staram się na tym nie skupiać. Tenis to trudna podróż. Czasem trzeba cieszyć się całym procesem - zakończyła swoją wypowiedź Polka.

Zobacz także: US Open. Jan Tomaszewski stanął w obronie Igi Świątek po jej "pajacyku". "Nie wiedziałem, że to jest jakieś "przestępstwo" moralne