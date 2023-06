Iga Świątek zwróciła się do kibiców i się zaczęło. Ożywienie na trybunach

"Czekałam, by z nią zagrać. Zwłaszcza w tym turnieju. Wiedziałam, że tak się stanie, bo ja gram dobrze i ona też. Mam taką mentalność, że skoro chcę być najlepsza na świecie, to muszę pokonać najlepszą . Poza tym, by się rozwijać, trzeba mierzyć się z numerem jeden. Gdy widzę, że czegoś mi brakuje do danego poziomu, to wiem, że muszę się poprawić" - wyznała Gauff.