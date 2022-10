Iga Świątek zszokowana. Nie myślała, że nastąpi to już teraz

Iga Świątek nie ma sobie równych w tym roku - po nagłej rezygnacji w marcu z kontynuowania kariery przez Ashleigh Barty, nie ma już zawodniczki, która byłaby jej w stanie zagrozić. Owszem, zdarza się czasem, że Polka przegra jakieś spotkanie, ale od stycznia jest generalnie w znakomitej formie, co widać w rankingu WTA. Po wygraniu z Qinwen Zheng 6-4, 4-6, 6-1 w San Diego, Iga awansowała już do ćwierćfinału turnieju WTA 500. Wygrała już 61. spotkanie w tym roku, co jest absolutnym rekordem, raczej już nie do pobicia. W męskiej rywalizacji najlepszy Stefanos Tsitsipas ma bowiem 53 wygrane mecze.

Iga Świątek zaskoczona, że jej znakomita forma przyszła tak szybko

Iga też umacnia się na pierwszej pozycji w rankingu WTA. W tej chwili, wirtualnie, ma w nim już 10465 punktów, a ponieważ Ons Jabeur straci 330 pkt za ubiegłoroczny półfinał w Indian Wells, różnica między nimi się jeszcze powiększy. W tej chwili tenisistka z Tunezji ma 4555 pkt, co tylko świadczy o ogromnej dominacji polskiej tenisistki.

Iga pozostanie na pierwszym miejscu rankingu przynajmniej do końca stycznia, nawet jeśli nie rozegrałaby w tym czasie żadnego spotkania. Możemy się jednak spodziewać, że pierwsze miejsce w rankingu będzie zajmować znacznie dłużej.

Ona sama myślała, że do takiej dyspozycji może dojść dopiero za kilka lat.

Myślałam, że może osiągnę swój szczyt jak będę miała 24 czy 25 lat, gdy zdobędę trochę doświadczenia. Iga Świątek

- Kto wie, może takie rezultaty jeszcze przyjdą - dodaje tenisistka z Raszyna, która 31 maja świętowała 21. urodziny. A to by oznaczało, że rywalki wkrótce znajdą się w jeszcze trudniejszym położeniu!

Marzenia polskiej tenisistki właśnie się spełniają

- Cieszę się, że mogę teraz dawać z siebie wszystko, grać właśnie tutaj. Mówiłam już po finale w Ostrawie, że spełniają się moje marzenia. Jestem więc dumna z siebie i mojego całego zespołu, że tak dobrze mnie przygotował, bo mogę teraz grać do samego końca sezonu - mówiła Iga Świątek.

Kolejną jej rywalką w San Diego będzie 18-letnia Coco Gauff. W całej swojej profesjonalnej karierze nie zdarzyło się, by Polka przegrała z zawodniczką młodszą od siebie. Jedynie w zmaganiach juniorskich dwukrotnie pokonała ją Amerykanka Caty McNally, której Polka zrewanżowała się zresztą tydzień temu w Czechach. Mecz Świątek - Gauff powinien się rozpocząć ok. godz. 2.30 polskiego czasu w nocy z piątku na sobotę.