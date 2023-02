"Ciężko stwierdzić, czego będzie można się spodziewać. Belinda jest świetną zawodniczką . Mierzyłyśmy się w United Cup i był to bardzo ciężki mecz. Wiem, że będzie intensywnie. To duże wyznanie . Postaram się użyć swojego doświadczenia. Będzie też zabawnie. Belinda gra szybko, więc cały czas musisz stać w gotowości na palcach. Ale nie mogę się tego doczekać " - powiedziała Iga Świątek tuż po wygranym boju z Amerykanką .

Iga Świątek kontra Belinda Bencic. Słynne "przestań" Polki wywołało spore poruszenie

Szwajcarka wcale nie musiała długo czekać na okazję do rewanżu. W tym samym roku spotkała się z Igą Świątek podczas US Open , a do Stanów Zjednoczonych przyjechała już jako mistrzyni olimpijska. Wywalczony w Tokio tytuł wyraźnie ją uskrzydlił, bowiem zdołała wówczas ograć Polkę 7:6 (12), 6:3, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowych zmagań.

Tamto spotkanie mogło jednak potoczyć się zupełnie inaczej. W pierwszym secie Iga Świątek miała cztery piłki setowe, lecz nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. W drugim secie jej irytacja wciąż narastała , gdy nie potrafiła zdominować rywalki. W końcu dała jej upust. "Przestań" - krzyknęła w pewnym momencie Polka w stronę swojego sztabu szkoleniowego . A wszyscy zaczęli się zastanawiać, dlaczego to zrobiła i co dokładnie miał oznaczać ten gest.