Iga Świątek już zapisała swoje nazwisko na kartach historii żeńskiego tenisa. Polka właściwie, co turniej dopisuje do swojej szerokiej listy osiągnięć, jakiś kolejny mały rekord, o którym świat tenisa będzie pamiętał przez dłuższy czas. Z tych najgłośniejszych można wymienić oczywiście to, co działo się w mistrzowskim sezonie 2022. Wówczas oczy całego tenisowego społeczeństwa zwrócone były na Świątek, która w swoich początkach jako liderka rankingu już zapisała się na kartach historii.