Iga Świątek i Carlos Alcaraz to duet zdecydowanie najlepszych tenisistów na świecie w ostatnich dwóch latach. O ile Hiszpan o to miano może rywalizować z Novakiem Djokoviciem, o tyle Polka nie ma takiej przeciwniczki, która zbliżyłaby się do jej poziomu. Ich styl jest jednak zupełnie różny od siebie. Alcaraz to tenisowy magik, który uwielbia nękać swoich rywali skrótami i wszelkimi tego typu zagraniami.