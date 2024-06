Iga Świątek zrezygnuje z Wimbledonu? "Może mieć na sobie presję"

W sztabie Igi Świątek mówi się, że kluczową dla niej imprezą w 2024 roku są igrzyska olimpijskie. Dla tenisistki to niepowtarzalna okazja na to, by zdobyć złoto na swoich ulubionych kortach, na których rok w rok organizowane jest French Open. W związku z tym pojawiły się spekulacje, że Polka może chcieć zrezygnować z Wimbledonu. Magdalena Grzybowska z rozmowie ze "Sportowymi Faktami" wyjaśniła, dlaczego w ogóle taka opcja jest rozważana i co się z tym wiąże.