Iga Świątek zrewanżowała się Białorusince. Zagra w finale w Dubaju

Polka wzięła rewanż na Białorusince. To z tą 24-letnią rywalką przegrała swój ostatni mecz w cyklu WTA, w listopadzie podczas turnieju Masters w Fort Worth w Stanach Zjednoczonych.

Pokazówka, ale ten mecz grany na poważnie

Mimo że waga tego spotkania była dużo mniejsza, to jednak obie zawodniczki potraktowały go poważnie. Nie było mowy o taryfie ulgowej. Tenisistki grały na poważnie, choć na pewno nie są jeszcze w najwyższej formie.

Świątek od początku osiągnęła przewagę. Tak jak w dwóch poprzednich meczach World Tennis League zaczęła od prowadzenia 2:0. Tym razem jednak do końca zachowała koncentrację i motywację. Straciła tylko jednego gema (przy wyniku 2:0). Seta zakończyła po 27 minutach.

Chwila nieuwagi Świątek w drugim secie

W drugim secie Świątek miała moment zawahania po kilku rozegranych gemach. Oddała dwugemowe prowadzenie przy stanie 1:3. Sabalenka wyrównała. Białorusinka bardzo się wyluzowała tak jakby bawiła się grą i to jej bardzo pomogło.

Ale w momencie, gdy poczuła szansę na to, że jest w stanie wygrać przynajmniej seta z najlepszą tenisistką tego sezonu zupełnie się rozregulowała. Zaczęła popełniać proste błędy. Świątek za to zachowała spokój jakby nic się nie stało. Nie przegrała już gema. Do końca grała na poważnie.