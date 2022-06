Iga Świątek zobaczyła wielką gwiazdę. Co wtedy zrobiła?

21-letnia Polka to najlepsza zawodniczka w tym roku. Jest niepokonana od połowy lutego, a w tym czasie wygrała sześć turniejów z rzędu, w tym wielkoszlemowy Roland Garros (już po raz drugi), zaliczając serię 35 kolejnych meczowych zwycięstw. Najdłuższą w XXI wieku, bijąc osiągnięcie Sereny (34).

Mimo to, gdy zobaczyła trenującą Amerykankę, to nie miała śmiałości, aby do niej podejść.

Tenis. Iga Świątek o Serenie Williams

"Kiedy ją zobaczyłam, byłam przytłoczona. Czuję wciąż, że jestem nowa w rozgrywkach WTA i nie wiedziałam, jak się odpowiednio zachować. Chciałam ją poznać, ale widziałam, że ma tylu ludzi obok siebie, a ja nie znam jej zespołu" - tłumaczyła Świątek.

"To było dosyć dziwne. Przypomniałam sobie, jak kilka lat wcześniej byłam zbyt nieśmiała, aby się z kimś przywitać. Czuję jednak, że same oglądanie jej w pobliżu siebie jest wspaniałe, bo to taka legenda" - dodała.

