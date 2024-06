Iga Świątek znowu w finale Rolanda Garrosa. I takie słowa po meczu

Światek i Gauff zmierzyły się ze sobą po raz 12. Polka odniosła już 11. zwycięstwo , a jedyne wątpliwości co do wyniku czwartkowego pojedynku można było mieć tylko na początku drugiego seta, kiedy Amerykanka prowadziła 3:1 z przełamaniem.

Chwilę wcześniej doszło do kłótni 20-latki z Atlanty z sędzią Aurelie Tourte , gdy ta przyznała punkt raszyniance, choć sędzia liniowy wykrzyczał aut. Francuzka zmieniła tę decyzję, a Gauff nie była w stanie jej przekonać do swoich racji. Ta sytuacja mocno odbiła się na Amerykance, która ocierała łzy z oczu, zanim zawodniczki wznowiły grę .

Roland Garros. Iga Świątek: Coco gra inaczej

"To było bardzo intensywne spotkanie, szczególnie drugi set, kiedy kilka razy się przełamywałyśmy, ale starałam się być konsekwentna w mojej taktyce i nie tracić koncentracji " - powiedziała 23-latka z Raszyna.

Świątek została zapytana też, co sądzi o postępach Amerykanki, z którą gra dość często, również w Rolandzie Garrosie. To był bowiem ich trzeci mecz w tym turnieju.

"Widać, że je robi. Pokazują to też jej wyniki z ostatnich miesięcy, w tym wygrany w zeszłym roku wielkoszlemowy US Open. W tym wieku cały czas się rozwijasz i myślę, że przed nami jeszcze dużo bardzo wyrównanych pojedynków" - stwierdziła Polka.

Roland Garros. Iga Świątek: Poprawiła się pogoda

"Może faktycznie coś się zmieniło, przyzwyczaiłam się do nawierzchni, do kortu. Pierwsze mecze w imprezach wielkoszlemowych nie są łatwe, a Naomi od początku grała bardzo intensywnie. Poprawiła się też pogoda, a to sprzyja mojej grze" - tłumaczyła Świątek.