Iga Świątek znowu to zrobiła. Wskazówki dostała od najbliższej rywalki

Tenis. Iga Światek poszła w ślady Caroline Wozniacki w Indian Wells

"Chcę utrzymywać wysokie standardy bez względu na to, co się dzieje i myślę, że ten mecz był testem dla mojego treningu mentalnego. Jestem zadowolona ze sposobu, w jakim byłam skoncentrowana i naprawdę nie przejmowałam się tym, co się dzieje wokół. Jestem przygotowana na to, że na korcie może wydarzyć się wiele rzeczy" - mówiła Świątek bezpośrednio po meczu.