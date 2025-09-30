Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek znowu to zrobiła. Płyną wieści z USA. Wprost ws. Polki

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA w Pekinie po kreczu Camili Osorio na początku drugiego seta. W pierwszej partii Polka nie miała litości dla swojej rywalki, serwując jej swoją specjalność zakładu - tenisowego "bajgla". Kolejny świetny występ raszynianki nie uszedł uwadze jednej z amerykańskich legend, która miała co nieco do napisania na temat naszej wiceliderki rankingu WTA.

Iga Świątek walczy o triumf w turnieju WTA 1000 w Pekinie
Iga Świątek walczy o triumf w turnieju WTA 1000 w PekiniesELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Ishika Samant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Legenda o której mowa, to nie kto inny, jak sam Rick Macci - słynny szkoleniowiec z USA, który w przeszłości współpracował między innymi z siostrami Venus i Sereną Williams, Marią Szarapową czy Andym Roddickiem.

70-latek jest pod wrażeniem patrząc na to, jak w ostatnim czasie spisuje się Iga Świątek. A kolejnym potwierdzeniem jej wysokiej formy było spotkanie z Camilą Osorio.

WTA Pekin. Iga Świątek chwalona przez legendę. I to jak

Oczywiście, należy wziąć poprawkę na problemy zdrowotne Kolumbijki, które zmusiły ją do kreczu jeszcze przez zakończeniem pierwszego gema w drugim secie, lecz jeszcze przed przerwą medyczną dla rywalki, raszynianka po prostu zrobiła swoje. I jest ją za co chwalić, co też zrobił wspomniany Rick Macci.

Punisher (jak często nazywa Igę Świątek Amerykanin - przyp. red.) właśnie podała kolejnego bajgla prosto z pieca. I zasługuje na całą miłość, którą jest obdarzana. Gra bez jakiegokolwiek strachu, celując tak blisko linii. 
napisał zasłużony trener

I w swoim stylu dodał: - Zagranie bekhendem wzdłuż linii staje się najlepszym uderzeniem, gdy trafia piłkę odpowiednio wcześniej, prosto w swoje miejsce. Kiedy rozdaje karty i tasuje talię, jest wyjątkowa.

Sama Iga Świątek była rozczarowana tym, jak potoczył się jej ostatni mecz, biorąc pod uwagę problemy zdrowotne swojej rywalki. Poinformowała o tym, zwracając się po meczu publicznie do Camili Osorio w mediach społecznościowych.

- Nie w taki sposób chce się awansować do kolejnej rundy. Przykro mi, Camila Osorio. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia - napisała krótko polska wiceliderka światowego rankingu.

Krótszy mecz, a co za tym idzie nieco mniej zmęczenia i więcej odpoczynku, to jednak układ, który może być koniec końców korzystny dla Igi Świątek. Już w środę 24-latka powalczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Jej przeciwniczką będzie 17. w światowym zestawieniu reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Emma Navarro.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Chińscy kibice powitali Świątek. Nagle zwrócili się do niej po polsku

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki
Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11]AP© 2025 Associated Press
Tenisistka w fioletowym stroju wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe na niebieskim korcie z widocznym napisem 'Beijing', tuż przed zbliżającą się piłką tenisową.
Iga Świątek w III rundzie China Open zagra z Camilą OsorioGreg BAKERAFP
Młoda kobieta o prostych, brązowych włosach udziela wywiadu lub bierze udział w konferencji prasowej, siedząc przy mikrofonie na tle niebieskiej ściany ze wzorami i logotypami.
Iga ŚwiątekAndrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja