Legenda o której mowa, to nie kto inny, jak sam Rick Macci - słynny szkoleniowiec z USA, który w przeszłości współpracował między innymi z siostrami Venus i Sereną Williams, Marią Szarapową czy Andym Roddickiem.

70-latek jest pod wrażeniem patrząc na to, jak w ostatnim czasie spisuje się Iga Świątek. A kolejnym potwierdzeniem jej wysokiej formy było spotkanie z Camilą Osorio.

WTA Pekin. Iga Świątek chwalona przez legendę. I to jak

Oczywiście, należy wziąć poprawkę na problemy zdrowotne Kolumbijki, które zmusiły ją do kreczu jeszcze przez zakończeniem pierwszego gema w drugim secie, lecz jeszcze przed przerwą medyczną dla rywalki, raszynianka po prostu zrobiła swoje. I jest ją za co chwalić, co też zrobił wspomniany Rick Macci.

Punisher (jak często nazywa Igę Świątek Amerykanin - przyp. red.) właśnie podała kolejnego bajgla prosto z pieca. I zasługuje na całą miłość, którą jest obdarzana. Gra bez jakiegokolwiek strachu, celując tak blisko linii.

I w swoim stylu dodał: - Zagranie bekhendem wzdłuż linii staje się najlepszym uderzeniem, gdy trafia piłkę odpowiednio wcześniej, prosto w swoje miejsce. Kiedy rozdaje karty i tasuje talię, jest wyjątkowa.

Sama Iga Świątek była rozczarowana tym, jak potoczył się jej ostatni mecz, biorąc pod uwagę problemy zdrowotne swojej rywalki. Poinformowała o tym, zwracając się po meczu publicznie do Camili Osorio w mediach społecznościowych.

- Nie w taki sposób chce się awansować do kolejnej rundy. Przykro mi, Camila Osorio. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia - napisała krótko polska wiceliderka światowego rankingu.

Krótszy mecz, a co za tym idzie nieco mniej zmęczenia i więcej odpoczynku, to jednak układ, który może być koniec końców korzystny dla Igi Świątek. Już w środę 24-latka powalczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Jej przeciwniczką będzie 17. w światowym zestawieniu reprezentantka Stanów Zjednoczonych - Emma Navarro.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek w III rundzie China Open zagra z Camilą Osorio Greg BAKER AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News