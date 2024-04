Iga Świątek znowu przeszła do historii, a to nie koniec. Ogromna przewaga Polki

Iga Świątek musiała na to trochę poczekać, ale w końcu awansowała w klasyfikacji wszech czasów pod względem liczny tygodni na pierwszym miejscu. Polka w poniedziałek zaczęła 98. tydzień na czele, co daje jej dziewiąte miejsce ex aequo z Amerykanką Lindsay Davenport. Za tydzień ją wyprzedzi, a potem czeka kolejna sława. Na ósmej pozycji jest bowiem Belgijka Justine Henin, która w sumie była 117 tygodni na prowadzeniu.