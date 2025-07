Iga Świątek znowu krytycznie o polskich mediach. Była wyraźnie sfrustrowana

Świątek już wcześniej krytykowała polskie media za ich postawę w pierwszej części sezonu. Była bardzo niepocieszona tym, co pojawiało się w sieci w kontekście jej formy i nastroju, a przede wszystkim była zła na ataki na jej team.

Iga Świątek krytycznie o polskich mediach

Podczas wywiadu dla telewizji TVA SPORTS, została zapytana o to, jakie jest, według niej, największe lub najbardziej problematyczne błędne przekonanie na jej temat. Po chwili namysłu Polka postanowiła skupić się na tym, co działo się w jej kontekście w pierwszej połowie roku w polskich mediach.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

"Staram się być zawsze ze wszystkimi szczera, staram się być sobą, więc sądzę, że to, co zazwyczaj ludzie o mnie sądzą, odpowiada rzeczywistości. Powiem jednak, że w ostatnich miesiącach najbardziej błędnym przekonaniem o mnie w rodzimych mediach było to, że mam depresję, jestem smutna" - mówiła Iga Świątek.

"To nie było prawdą i ludzie doszli do jakichś wniosków, które wzięły się znikąd, że byłam sfrustrowana albo smutna na korcie. Albo, że jestem wypalona, co nie jest i nie było prawdziwe. Powiedziałabym, że to raczej nie przekonania, a teorie tworzone przez media, które dają im więcej klików" - podsumowała tenisistka.

Iga Świątek po Wimbledonie ostro wypowiedziała się o polskich mediach

Po Wimbledonie podczas konferencji prasowej, Iga Świątek poskarżyła się na to, jak w ostatnim czasie była traktowana przez polskie media. Zawodniczka przyznała, że bardzo nie podobało jej się to, co można było znaleźć w sieci na temat jej i jej drużyny.

"Na pewno w ostatnich miesiącach to, jak media mnie opisują, a muszę przyznać, niestety, polskie media, jak traktowały mnie i moją drużynę, nie było to zbyt przyjemne (...) Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój i pozwolą mi wykonywać swoją pracę, bo widać, że wiemy, co robimy i mam wokół siebie najlepszych ludzi. Udowodniłam już wiele" - mówiła.

Iga Świątek po triumfie w Wimbledonie przygotowuje się do US Open HENRY NICHOLLS / AFP / x.com @tecnifibre AFP

Iga Świątek będzie próbowała kontynuować swoją zwycięską serię z Wimbledonu już w Kanadzie DAISUKE URAKAMI AFP