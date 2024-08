Iga Świątek na dobre wróciła już do rywalizacji po igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Raszyniance co prawda nie udało się zdobyć złotego medalu, ale powetowała to sobie perfekcyjnym wręcz meczem o trzecią lokatę. Zdobyła ona zarazem pierwszy krążek dla polskiego tenisa na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Na świętowanie nie było zbyt wiele czasu. Liderka rankingu WTA od razu ruszyła do dalszej pracy i poleciała do Cincinnati. W zawodach poprzedzających US Open dotarła do półfinału. Zatrzymała ją dopiero późniejsza triumfatorka, Aryna Sabalenka.

