Iga Świątek znów zachwyca świat! Niezwykły wyczyn młodej Polki

Oprac.: Tomasz Brożek Iga Świątek

Iga Świątek świetnie rozpoczęła tegoroczną rywalizację na kortach US Open. Po pokonaniu Amerykanki Sloane Stephens liderka rankingu WTA awansowała do III rundy zmagań, ciesząc się zw swojego 52. zwycięstwa w tym sezonie. By odnaleźć lepszy wynik w damskich tenisie, trzeba by cofnąć się do 2019 roku, gdy dwie zawodniczki zanotowały więcej wygranych meczów od Polki. 21-latka wciąż nie powiedziała jeszcze jednak ostatniego słowa w tym sezonie.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP/AFP FREDERIC J. BROWN/fjb/dec / AFP