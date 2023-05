Iga Świątek wystąpi w turnieju WTA w Rzymie, gdzie w dwóch poprzednich edycjach triumfowała. Polka jest więc jedną z głównych faworytek do zwycięstwa i w tym roku. W tym samym czasie będą też grać panowie. I choć żeński turniej jest tej samej rangi co męski (1000), to jego pula nagród jest ponad dwa razy mniejsza. Polka całkiem niedawno jasno wypowiedziała się w tej sprawie. "Byłoby dobrze dla naszego sportu, jeśliby nagrody były równe, bo przecież wykonujemy tę samą pracę" - mówiła.