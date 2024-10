Iga Świątek znów pominięta. Aryna Sabalenka z triumfalnym uśmiechem

Iga Świątek rozstała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim i szuka dla siebie nowej drogi. Tymczasem została pominięta przez organizatorów Australian Open. Choć jest to turniej, którego nigdy w swojej karierze nie wygrała, to wydaje się odpowiednią osobą do reklamowania swoją twarzą tej imprezy. Na grafice odliczającej sto dni do rozpoczęcia wielkoszlemowej imprezy pojawili się zwycięzcy poprzednich edycji, czyli Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Novak Djoković. Obok nich stanęła za to Coco Gauff.