Gdy Iga Świątek występowała w 2023 roku w turnieju WTA 250 w Warszawie mówiła, że dla niej presja gry przed polskimi kibicami jest porównywalna do tego, co czuje, gdy przychodzi jej walczyć o Wielkie Szlemy. Ostatecznie tamten turniej zakończył się dla naszej gwiazdy sukcesem.

Wiceliderka rankingu WTA nie ma jednak zbyt wielu okazji, aby występować przed polskimi fanami. Ostatnio dzieje się to głównie, gdy przychodzi czas gry w Biało-Czerwonych barwach podczas Billie Jean King Cup, choć nie zawsze Iga jest w stanie w swój kalendarz dodać turniej w Polsce.

Kolejny mecz Polek w naszym kraju. Jest data

Ostatnio, gdy Świątek razem z koleżankami z reprezentacji grała w Gorzowie Wielkopolskim, na trybunach obiektu miał miejsce prawdziwy szał. Co najważniejsze, Biało-Czerwone wygrały. W kolejnym meczu Billie Jean King Cup Polki zmierzą się z teoretycznie mocną drużyną Ukrainy.

Trudno powiedzieć, w jakim stanie osobowym obie drużyny podejdą do tej rywalizacji, ale wiemy już, że odbędzie się ona w Polsce. "Polskie tenisistki o awans do Billie Jean King Cup powalczą przed własną publicznością" - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego na portalu X.com.

"Bardzo się cieszymy, że w dniach 10-11 kwietnia staniemy przed szansą zorganizowania kolejnego wielkiego wydarzenia" - dodano. Dokładne miejsce rozegrania meczu zostanie przedstawione za tydzień, ale wiemy już, że to nasz związek będzie wybierał nawierzchnię, na której zostanie rozegrany mecz.

