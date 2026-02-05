Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek znów może zagrać w Polsce. Jest już data, a to nie koniec

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek większość sezonu spędza poza Polską. Wszystkie wielkie turnieje odbywają się z daleka od naszego kraju. Inaczej jest z występami dla reprezentacji, te coraz częściej mają miejsce nad Wisłą. Kolejna okazja do występu przed polskimi fanami już w kwietniu. To w Polsce zorganizowany zostanie bowiem mecz Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup, a to nie koniec świetnych wieści.

Zawodniczka tenisa ziemnego w białej czapce i koszulce z polskim godłem, wykonująca uderzenie rakietą podczas meczu, na pierwszym planie żółta piłka tenisowa.
Iga Świątek podczas Billie Jean King Cup w barwach reprezentacji PolskiDAX IMAGESAFP

Gdy Iga Świątek występowała w 2023 roku w turnieju WTA 250 w Warszawie mówiła, że dla niej presja gry przed polskimi kibicami jest porównywalna do tego, co czuje, gdy przychodzi jej walczyć o Wielkie Szlemy. Ostatecznie tamten turniej zakończył się dla naszej gwiazdy sukcesem.

Szybkie 6:0 w meczu Polki z mistrzynią US Open. 71 minut i koniec

Wiceliderka rankingu WTA nie ma jednak zbyt wielu okazji, aby występować przed polskimi fanami. Ostatnio dzieje się to głównie, gdy przychodzi czas gry w Biało-Czerwonych barwach podczas Billie Jean King Cup, choć nie zawsze Iga jest w stanie w swój kalendarz dodać turniej w Polsce.

Kolejny mecz Polek w naszym kraju. Jest data

Ostatnio, gdy Świątek razem z koleżankami z reprezentacji grała w Gorzowie Wielkopolskim, na trybunach obiektu miał miejsce prawdziwy szał. Co najważniejsze, Biało-Czerwone wygrały. W kolejnym meczu Billie Jean King Cup Polki zmierzą się z teoretycznie mocną drużyną Ukrainy. 

Chcą rewolucji, znowu głośno o Idze Świątek. To byłby przełom

Trudno powiedzieć, w jakim stanie osobowym obie drużyny podejdą do tej rywalizacji, ale wiemy już, że odbędzie się ona w Polsce. "Polskie tenisistki o awans do Billie Jean King Cup powalczą przed własną publicznością" - czytamy w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego na portalu X.com.

"Bardzo się cieszymy, że w dniach 10-11 kwietnia staniemy przed szansą zorganizowania kolejnego wielkiego wydarzenia" - dodano. Dokładne miejsce rozegrania meczu zostanie przedstawione za tydzień, ale wiemy już, że to nasz związek będzie wybierał nawierzchnię, na której zostanie rozegrany mecz.

Tenisistka ubrana w biały strój oraz czapkę z daszkiem w trakcie meczu, w tle widoczny jej czarno-biały wizerunek. Na środku grafiki daty 14-16 listopada oraz napis Gorzów Wielkopolski.
Polski turniej Billie Jean King Cup z Igą Świątek od piątku w kanałach Polsat Sportmateriały prasowe/materiały zewnętrznemateriały promocyjne
Tenisistka ubrana w białą koszulkę, czerwoną spódnicę i białą czapkę odbija piłkę rakietą podczas meczu na niebieskim korcie, w tle widownia wypełniona kibicami, widoczne także reklamy sponsorów.
Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski zagra w United Cup 2026Foto OlimpikAFP
Zawodniczka uderzająca piłkę tenisową na korcie, ubrana w białą koszulkę i czerwone spodenki, w tle widoczne logo i napis Sydney.
Iga Świątek świetnie radzi sobie w United Cup 2026. Teraz zagra w meczu Polska - AustraliaIZHAR KHANAFP
Natalia Czerwonka: Mam nadzieję, że Polska już wkrótce rozkocha się w łyżwiarstwie szybkimPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja