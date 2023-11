Iga Świątek znów liderką rankingu WTA, jeden główny warunek. Wszystko w jej rękach

Gdy najlepsze tenisistki świata zaczynały WTA Finals w Meksyku, marzeniem polskich kibiców było to, by Iga Świątek znów znalazła się na szczycie światowego rankingu. Matematyczne wyliczenia dawały na to jednak tylko kilkanaście procent szans. Niespodziewana porażka Aryny Sabalenki z Jessicą Pegulą sprawiła jednak, że sytuacja mocno się zmieniła. Teraz to Iga Świątek może mieć w tej kwestii wszystkie atuty. Jest tylko jeden podstawowy warunek, który musi spełnić. I to już dziś wieczorem.